Coppia di cinesi aggredita a Borgo Vittoria, vittime e carabinieri ricostruiscono la violenza. Appendino: "Razzismo intollerabile"

"È un fatto grave, che ci preoccupa. È stata colpita una coppia di ragazzi cinesi che lavorano, vivono in Italia da anni e che mai prima d'ora avevano avuto problemi a Torino. Come Comitato di emergenza della comunità cinese in Piemonte siamo vicini ai ragazzi, impauriti per questo gesto così inspiegabile che hanno prontamente denunciato. Confidiamo nelle forze dell'ordine e auspichiamo si possano rintracciare al più presto i responsabili", afferma il Comitato d’emergenza della Comunità cinese del Piemonte, coordinato dal Portavoce del Comitato Giovanni Firera.

"Allo stesso tempo riteniamo si tratti di un episodio isolato, che speriamo non generi ulteriori conseguenze e gesti di emulazione. Intanto i primi nostri connazionali rientrati dalla Cina hanno completato il periodo di isolamento e man mano che scade il termine avranno contatti con l'Asl che certificherà il loro stato di salute. Inoltre diamo appuntamento a tutti gli amici torinesi per il flash mob di solidarietà organizzato per domani alle 17 in piazza Castello dal titolo Isoliamo il virus, non la solidarietà".