Antisemitismo a Torino, il presidente comunità ebraica: "Episodi scollegati, ma con emulazione come per pietre cavalcavia"

"Personalmente penso siano episodi scollegati tra di loro, in cui c'è stata una componente di emulazione come successo anni fa per la vicenda delle pietre lanciata dal cavalcavia. Dopo il primo caso, se ne sono verificati molti a catena". Così Dario Disegni, presidente della comunità ebraica di Torino, ha commentato gli atti di antisemitismo delle ultime settimane nel capoluogo piemontese. Ultimo in ordine di tempo la stella di David, associata alla scritta “Jude”, sulla porta di casa di Marcello Segre, presidente di una Ong piemontese, in via Susa a Torino.

Disegni oggi ha preso parte alla presentazione delle iniziative del 17 febbraio con la Chiesa Valdese. In quella data nel 1848, così come accaduto il 29 marzo dello stesso anno, vennero concessi ai sudditi di religione valdese ed ebraica i diritti civili. "Purtroppo - ha spiegato Disegni - l'antisemitismo è tornato di grande attualità, con una recrudescenza che non avremo mai immaginato, dai post sul web ai comuni che hanno rifiutato di collocare pietre d'inciampo, sino alle scritte".

"Quello che capita sempre nei momenti di crisi economica - ha aggiunto - è che si cerchi un capro espiatorio: gli ebrei sono perfetti perché secondo l'opinione comune controllano tutto". "Finora non si sono registrati degli attacchi fisici, ma non sottovalutiamo questi episodi: dalla violenza verbale a quella fisica il passo è breve. La storia non si ripete, ma il fascismo nacque così".

"Questi fenomeni vanno bloccati subito: ci sono indagini di polizia in corso. Auspichiamo che vengano individuati i responsabili di questi atti e puniti come meritano", ha concluso il Presidente della Comunità ebraica, ringraziando la sindaca Chiara Appendino della manifestazione contro l'antisemitismo organizzata per lunedì alle 18 davanti a Palazzo Civico.