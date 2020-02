Dramma a Cuorgné, prende fuoco una casa in una palazzina: morto uomo di 71 anni

Un uomo di 71 anni, G.C., è morto ieri sera a causa di un incendio scoppiato nella sua abitazione, al terzo piano di una palazzina in via VIII Marzo. Le fiamme si sono propagate intorno alle 20:30. A segnalare la presenza del fuoco e del fumo nero sono stati i vicini di casa della vittima.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Castellamonte e Ivrea, oltre che i carabinieri e i medici del 118. Una volta domate le fiamme, i soccorritori sono riusciti a entrare nell’appartamento, dove hanno trovato il corpo del 71enne privo di vita e carbonizzato. Probabile quindi che le cause del decesso siano da circoscrivere alle ustioni o alle esalazioni. Non è chiaro invece quali siano le cause che hanno permesso all’incendio di svilupparsi, anche se le prime ipotesi lasciano pensare a un cortocircuito.

Durante le fasi di salvataggio, i vigili del fuoco hanno rinvenuto anche un piccolo cane, vivo ma intossicato. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Ivrea.