I sindacati organizzano una tavola rotonda sul tema della tutela dei minori

Venerdì 14 febbraio dalle ore 14.30 alle 17.00, presso il salone “Pia Lai” Cgil in via Pedrotti 5, si terrà una tavola rotonda organizzata da Cgil, Fp, Flc Piemonte sulla cosiddetta legge “allontanamento zero”, a firma dell’assessora Caucino, che la Regione si appresta a varare.

Per il sindacato si tratta di una legge dannosa per il sistema di tutela dei minori oggi presente in Piemonte.