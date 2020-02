Spacelovers, San Valentino a Space Adventure: un ingresso gratuito per le coppie che entrano alla mostra scambiandosi un bacio

Venerdì 14 febbraio le coppie che si scambieranno un bacio all’ingresso della mostra potranno entrare pagando un solo biglietto: l’occasione per una passeggiata romantica tra le stelle e sulla luna, per un dolcissimo selfie dalla Stazione Spaziale Internazionale oppure stretti stretti nella tuta di Neil Armstrong.

Un’idea spaziale per un San Valentino diverso dal solito… per farle toccare il cielo, anzi la luna, con un dito! L’esposizione ospita anche una pietra lunare, in arrivo direttamente da una delle missioni Apollo.