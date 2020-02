Moncalieri, il M5S all'ultima chiamata in vista delle elezioni amministrative

Se non è l'ultima chiamata, ci assomiglia molto. Il M5S non ha ancora sciolto le riserve circa la sua presenza alle prossime elezioni amministrative di Moncalieri, per questo chiama a raccolta simpatizzanti e sostenitori domani sera per un incontro che può essere definitivo, in vista della scelta di schierare una propria lista oppure abbandonare il campo.

Il centrosinistra ha da tempo ricandidato il sindaco uscente Paolo Montagna, che sabato sera darà il via ufficiale alla campagna elettorale, il centrodestra ha inglobato i Moderati e sta definendo squadra e candidato (il favorito è sempre il leghista Arturo Calligaro), il Movimento 5 Stelle deve prendere una decisione: correre oppure no. Per questo, l'appuntamento in programma nella serata di domani, giovedì 13 febbraio, alle ore 21, presso lo Spazio29 in via Luigi Einaudi, diventa uno snodo fondamentale.

"L’attuale amministrazione ha deluso i cittadini. In 5 anni abbiamo combattuto per una Città più pulita, più sicura, a misura di cittadine e cittadini. Ora più che mai c’è bisogno di persone che hanno voglia di impegnarsi per la propria città", è scritto in un lungo post pubblicato sulla pagina Facebook del M5S Moncalieri. "Per questo abbiamo organizzato una serata dedicata al confronto con i cittadini e le cittadine. Vogliamo coinvolgere nuove persone raccontando quanto fatto in questi anni a Moncalieri, in città Metropolitana, in Regione, in Parlamento e di quanto ancora resta da fare".

"Parleremo del nuovo programma elettorale ma soprattutto di come vogliamo coinvolgere i cittadini nella sua stesura. Interverranno le due attuali consigliere comunali: Barbara Fassone e Rita Longhin, il consigliere metropolitano Fabio Bianco, il consigliere Regionale Giorgio Bertola e la nostra portavoce in Senato Elisa Pirro".

"I cittadini avranno l’occasione di far sentire la propria voce, conoscere i meccanismi dell’amministrazione comunale e partecipare per scrivere il futuro della nostra città. #NoiCiSiamo e voi?", conclude il post.