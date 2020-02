40enne investita ieri sera a Nichelino, trasportata al Santa Croce di Moncalieri

Nella serata di ieri, mercoledì 12 febbraio, nei pressi dell'intersezione tra via XXV Aprile e via San Francesco d'Assisi a Nichelino è avvenuto l'investimento di un pedone.

Una Opel Crossland che circolava su via San Francesco d'Assisi, durante la manovra di immissione sulla via XXV Aprile, ha investito una donna di 40 anni. Sulla dinamica indaga la polizia Locale di Nichelino intervenuta per i rilievi che dovrà stabilire l'esatto punto dell'impatto.

Alla guida del veicolo Opel un quarantenne nichelinese risultato negativo ai controlli del tasso alcolemico. La donna investita è stata trasportata dai sanitari del 118 presso l'ospedale Santa Croce di Moncalieri in condizioni non gravi.