Torino, tenta di corrompere un poliziotto con 10 euro: arrestato

Al controllo dei poliziotti, l’uomo, privo di documenti, ha rifiutato di declinare le proprie generalità e ha mantenuto un comportamento poco collaborativo, asserendo di non aver fatto nulla. Ha anzi riferito che al passaggio di una donna era solito sputare per una millantata superiorità.

Lunedì pomeriggio sono giunte diverse segnalazioni al 112 Nue riguardo a un cittadino nordafricano che, camminando sotto i portici di via Roma tra piazza Carlo Felice e Piazza San Carlo, stava sputando all’indirizzo delle donne che incrociava. Una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale ha individuato l’uomo davanti a un bar e alcuni cittadini lo hanno indicato come l’autore del gesto.

Compreso, però, che i poliziotti avrebbero proceduto nei sui confronti, ha tentato di corromperli. Ha preso dalla tasche del denaro e ha offerto 10 euro a uno dei poliziotti affinché lo lasciasse andare via. Al rifiuto dell’agente, ha tentato di infilargli la banconota nella giacca della divisa. A quel punto, l'uomo, un marocchino di 42 anni con numerosi precedenti di polizia, ha sputato anche addosso ai poliziotti, insultandoli, e ha cercato di colpirli con dei calci alle gambe. Lo straniero ha continuato la resistenza anche negli uffici della Questura, dove è stato arrestato, oltre che per l’istigazione alla corruzione, anche per la resistenza opposta.