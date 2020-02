Venaria, aperto il bando di partecipazione ai cantieri di lavoro per gli Over 58

A Venaria è stato ufficialmente aperto il bando di partecipazione ai cantieri di lavoro per gli Over 58. L'iniziativa è rivolta ai disoccupati residenti a Venaria Reale.

Che cosa sono

I Cantieri di Lavoro, previsti dall'articolo 32 della Legge Regionale 34/2008, consistono nell'inserimento temporaneo e straordinario di cittadini disoccupati prevalentemente con mansioni di pubblica utilità di attività di manutenzione del patrimonio comunale e delle aree verdi cittadine.

A chi si rivolgono

I Cantieri di Lavoro si rivolgono a disoccupati italiani e stranieri in possesso dei requisiti richiesti da un bando pubblico emanato : età anagrafica, residenza nel Comune di Venaria Reale, iscrizione al Centro per l’Impiego di Venaria. Il Cantiere di lavoro avrà inizio entro il mese di aprile 2020 e terminerà entro il 30/06/2021. L’indennità giornaliera è fissata in 24,74 euro lordi per 25 ore settimanali per i giorni effettivi di presenza. L’indennità mensile verrà erogata direttamente dall’INPS sul conto corrente del cantierista.

Possono presentare la domanda di partecipazione al Cantiere Lavoro coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

Ø avere compiuto i 58 anni di età ( verrà data la precedenza in base alla maggiore anzianità)

Ø essere residenti in Venaria Reale (la residenza deve essere continuativa sul territorio della Regione nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda)

Ø essere iscritto/a nelle liste dei lavoratori disponibili presso il Centro per l’Impiego di Venaria da almeno 6 mesi dalla data del bando.

Ø essere in possesso della dichiarazione ISEE 2020 di valore non superiore ad Euro 13.000,00

Ø avere svolto mansioni lavorative documentate nell’ambito dei settori edilizia, vivaistica e manutenzione del verde o comunque mansioni di natura operativa.

Modalità e termine di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al Cantiere deve essere presentata utilizzando il modulo allegato al Bando e distribuito gratuitamente presso l’Ufficio Lavoro – Via Goito n. 4, 4°piano nei seguenti giorni e orari:

- mercoledì dalle 14 alle 16;

- venerdì dalle 9 alle 12;

oppure disponibile sul sito internet del Comune all’indirizzo: http://www.comune.venariareale.to.it sull’ home page e alla sezione Lavoro

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta, con allegata copia del modello ISEE valido e di un documento d’identità in corso di validità del richiedente, codice fiscale e copia dell’estratto conto certificativo INPS (anzianità contributiva previdenziale certificata) e copia IBAN.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDE: ore 12 del 28 FEBBRAIO