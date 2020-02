A Mercenasco torna Orchiday, giornata dedicata ai vivai Peraga

Questo fine settimana si terrà, come da ormai da tradizione, l'Orchiday presso i vivai Peraga a Mercenasco (To). La struttura è molto grande ed offre su una superficie di 12000 metri quadri una ampia scelta di prodotti per l'arredo di casa e giardini, di piante da interno e da esterno, di prodotti per acquari.

Il Signor Pozzi, noto coltivatore specializzato in orchidee, curerà l'allestimento di una mostra mercato con oltre 300 specie di orchidee. Un evento interessante per ascoltare i consigli di coltivazione che verranno elargiti durante la giornata durante breve lezioni per queste belle piante che teniamo a casa. Occasione interessante anche solo per vedere varietà, colori e forme di piante che in natura sono sempre più rare da trovare a causa dell'impatto umano e dei cambiamenti climatici in atto. ci saranno un ricco assortimento di cambria.



Inoltre una vasta scelta di cattleya e dendrobium.





e di specie molto interessanti come l'agraecum sesquipedale, nota come l'orchidea di Darwin.



Inoltre siamo alle porte della primavera quindi si potranno trovare molte varietà di piante da interno e da esterno per le nostre case.

Durante il sabato pomeriggio ci saranno anche membri della APO, Associazione Piemonte Orchidiofili che saranno lieti di dare qualche informazioni ai neofiti e raccogliere adesioni tra gli appassionati, qui il link della pagina Facebook.

Un evento da non perdere, vi aspettiamo.