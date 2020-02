Hanno rubato medicinali contro il tumore in ospedale per oltre 1,3 milioni: due persone in manette

Sono finiti in manette per furto, ma di quei tipi di furto che sono sicuramente tra i più odiosi: i carabinieri hanno infatti arrestato due persone - di 30 e 43 anni, uno abitante a Napoli e un egiziano abitante a Crema, ritenuto colpevole di ricettazione - dopo aver sottratto all'ospedale di Orbassano medicinali antitumorali per circa un milione e trecentomila euro. Il furto, che secondo le ricostruzioni sarebbe stato realizzato dall'italiano, è avvenuto ai danni della farmacia della struttura sanitaria. E buona parte dei farmaci rubati sono stati ritrovati nell'abitazione dell'altro arrestato, peraltro non conservati nella maniera corretta e dunque pericolosi per la salute di chi li avrebbe potuti assumere.

I fatti risalgono allo scorso mese di maggio: il ladro è entrato in azione nella notte tra il 13 e il 14, utilizzando della vernice spray per oscurare le telecamere di sorveglianza. Con lui, altri due complici, già identificati e denunciati a gennaio: avevano sottratto oltre 1.110 confezioni di medicinali per un valore di oltre 1,3 milioni di euro.