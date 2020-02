Dal "tango" di Neri Marcoré alla "femminilità disobbediente" del Giappone: gli eventi del weekend a Torino

Sta per iniziare il lungo "weekend degli innamorati", che vedrà le giornate del 14, 15 e 16 febbraio a Torino colmarsi di eventi e spettacoli per coppie e single.

Sono tante le iniziative organizzate da musei e teatri per il giorno di San Valentino, a cominciare dal biglietto d'ingresso scontato per chi entra in due. Riassumiamo qui le principali: http://www.torinoggi.it/2020/02/13/leggi-notizia/argomenti/centro/articolo/al-museo-in-coppia-ma-non-solo-tra-innamorati-tutte-le-iniziative-a-torino-per-san-valentino.html

Neri Marcoré va in scena al Teatro Colosseo, stasera e domani, con Tango del calcio di rigore, spettacolo intenso, che mescola musica, inchiesta, favola e teatro civile. Un dolente "tango", ballato al ritmo di un calcio di rigore, pronto a evocare storie e personaggi imprevedibili. Una “tanghedia”, splendido mix di commedia, tango e tragedia che saprà emozionare il pubblico.

Al Teatro Alfieri, invece, Vinicio Marchioni dirige e interpreta fino a domenica 16 la prima trasposizione teatrale di I soliti ignoti, capolavoro di Mario Monicelli, per il cartellone di Torino Spettacoli. In scena, le gesta maldestre ed esilaranti del noto gruppo di ladri improvvisati, che fanno rituffare lo spettatore nell’Italia in bianco e nero del dopoguerra e del boom economico.

“Ho quasi 59 anni e sento che a oggi questo potrebbe essere il mio miglior lavoro”, queste le parole con cui Jono Manson definisce Silver Moon, il nuovo album che presenterà al FolkClub sabato 15 febbraio. Un lavoro che trova i suoi punti di forza nello stile autoriale, la sensibilità melodica e la voce caratteristica dell’artista, nella potenza dei testi che affrontano tematiche come la spiritualità e la fede, la vita, la morte e l’aldilà, e nella partecipazione di straordinari amici musicisti che Manson ha incontrato nel corso degli anni. Accanto a Manson, voce e chitarra, il grande talento del pianista e tastierista Jason Crosby, straordinario musicista che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Eric Clapton, Pete Seeger, Dave Matthews e Phil Lesh. Ad amalgamare e arricchire il sound del duo americano, gli italiani Mandolin' Brothers, una delle band più importanti nel panorama Roots Music, che quest'anno festeggia i 40 anni di carriera.

Ritorna, questo fine settimana, l'appuntamento stagionale con i “Circo in Pillole” della FLIC Scuola di Circo di Torino. Domenica 16, ore 21, allo Spazio FLIC di via Niccolò Paganini (ingresso libero sino a esaurimento posti), è in programma “BIRD(Y)BIRD”. La creazione sarà il risultato di uno studio intensivo di una settimana condotto dal danzatore e regista marocchino Ben Fury, con gli allievi iscritti ai corsi professionali “Mise à Niveau” e “Primo anno”, tra discipline circensi, break dance, danza contemporanea e musica trap.

Tornano al Circolo Amici della Magia di Torino (via Salerno, 55) le domeniche magiche con appuntamenti pomeridiani dedicati alle famiglie e al pubblico più giovane. Il prossimo appuntamento è per domenica 16 febbraio alle ore 16.30 con il Natalino Contini Magic Show, che vede protagonista appunto Natalino Contini, il mago più amato dai bambini che sovente diventano protagonisti e complici sul palco dei suoi giochi magici.

AL MAO - Museo d'Arte Orientale è in programma, domenica 16, ore 16, la conferenza "Tra femminilità e disobbedienza. La prima generazione di attrici nel Giappone moderno", a cura di Cinzia Toscano, che si soffermerà in particolare sulle figure delle attrici Kawakami Sadayakko e Matsui Sumako. Due donne lontanissime dall'ideale di femminilità tradizionalmente imbastito dalla società nipponica intorno al ruolo di figlia, madre e moglie, nonchè simboli del movimento femminista giapponese ai suoi albori.

Infine, inaugura sabato 15 al Mufant - Museo del Fantastico e della Fantascienza la mostra FantaLove, dedicata ai baci fantascientifici, fantasy e horror più famosi di tutti i tempi.