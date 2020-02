La nazionale maschile di Lacrosse per due giorni si allena a Pianezza

Su organizzazione dalla Federazione Italiana Giuoco Lacrosse ed il patrocinio del Comune di Pianezza - in vista della partecipazione dell’Italia ai Campionati Europei di quest’estate a Breslavia (Polonia) – il 15 e 16 febbraio Pianezza ospiterà la Nazionale Italiana maschile di Lacrosse, per un weekend alla scoperta di questo sport molto diffuso nel Nord-America ed in tanti paesi Europei.

L’evento – denominato “Lacrosse is coming to town” – dopo la presentazione il 15 febbraio presso la Sala Consiliare del Comune di Pianezza alle ore 10:30, prevede un clinic di allenamento della Nazionale presso il GDS Lascaris di Pianezza ed un momento Open Day Lacrosse, dalle ore 17 alle ore 18.30, presso la palestra dell’Istituto Dalmasso (Via Moncenisio 5), aperto a chiunque abbia voglia di provare questa disciplina.

La manifestazione avrà il suo apice domenica 16 febbario, alle ore 10, presso il campo sportivo del GDS Lascaris (Via Claviere 16 a Pianezza) per un match dimostrativo della Nazionale Italiana di Lacrosse.