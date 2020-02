Tecnologie, imprese e sostenibilità: l’innovazione che cambia il mondo

Il Collège des Ingénieurs Italia in collaborazione con il Politecnico di Torino ed il CERN Idea square (il centro del CERN di Ginevra dedicato all’innovazione sperimentale), ha avviato oggi Innovation for Change 2020 : è la quinta edizione del programma di innovazione rivolto ai fellows dell’MBA del Collège des Ingénieurs Italia ed ai dottorandi del Politecnico di Torino che vogliono lasciare un impatto positivo sulla società e sull’ambiente.

Riconoscendo il programma come uno dei maggiori punti di riferimento italiani nell’ambito dei progetti di innovazione basati sulla collaborazione di aziende, istituzioni ed organizzazioni no profit, la Fondazione Enel si è associata come il primo Knowledge Partner di Innovation for Change dopo aver supportato le prime quattro edizioni.

Innovation for Change coinvolge ogni anno 8 partner che hanno il compito di lanciare 8 sfide in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite su cui i giovani talenti lavoreranno durante il programma. I partner della quinta edizione di Innovation for Change sono Fondazione Enel, partner storico del programma, Autostrade per l’Italia, CNH Industrial, DSM, Iren, la Regione Puglia, la Scuola Italiana di Ospitalità (iniziativa promossa da TH Resorts e la Cassa Depositi e Prestiti) e l’Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e la giustizia (UNICRI). Tramite l’adesione al progetto i partner dimostrano di impegnarsi ad inseguire un ideale coerente verso il miglioramento delle condizioni delle persone, della società, del modo di fare business.