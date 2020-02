Da domani al via cantieri di lavoro per strade, passerelle e viadotti a Torino: come cambia la viabilità

Da domani e nelle prossime settimane strade, passerelle, viadotti e sottopassi cittadini saranno interessati da lavori per i quali è prevista la loro chiusura al transito, totale o parziale, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità.

Il sottopasso Mina in corso Grosseto sarà chiuso al traffico, in entrambi i sensi di marcia, nelle notti dal 17 al 21 febbraio e dal 24 al 28 febbraio dalle ore 22.00 alle ore 5.00, per consentire l'installazione del cantiere per l'adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica. Dal 29 febbraio e sino all’ultimazione dei lavori il sottopasso sarà percorribile lungo una sola corsia per senso di marcia.

Il 25 febbraio si provvederà all'installazione di una nuova area di cantiere sul viadotto al km 0,990 di Strada al Traforo del Pino, con viabilità regolata a senso unico alternato con semaforo sino a fine lavori. Contestualmente verrà rimossa quella attualmente presente in corrispondenza della passerella su strada Tetti Bertoglio.

Per lavori di manutenzione, dal 17 febbraio non sarà percorribile la passerella di collegamento tra l'8 Gallery e la passerella Olimpica (che invece rimarrà regolarmente aperta). Per accedere al centro commerciale verrà allestito un nuovo percorso provvisorio.

Dal 15 febbraio al 7 marzo rimarrà chiusa al traffico via Petitti (tra le vie Madama Cristina e Giotto), per la posa delle tubazioni della rete dell’acquedotto.

Altri cantieri Smat interesseranno corso Rosselli (tra gli interni 99 e 123) dove si procederà al ripristino definitivo del manto stradale, da 15 febbraio al 24 aprile dalle ore 8.00 alle 18.00; via Grado (tra i corsi Sicilia e Moncalieri) il 17 febbraio, per verifiche sulle reti fognarie e dell’acquedotto, dalle ore 9.00 alle 13.00, e via Brissogne (dall’interno 17 al giardino pubblico di via Bionaz interno 40), per lavori di rifacimento di un tratto di fognatura, dal 17 al 28 febbraio.