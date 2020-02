Lunedì a Torino in piazza contro l'antisemitismo Comune, Anpi, Sardine e Comunità Ebraica

La Comunità Ebraica di Torino, l'Ordine degli Avvocati di Torino, la Chiesa Valdese di Torino, il Centro studi Sereno Regis, l'Associazione nazionale Ex Deportati, il Movimento delle Sardine e la sezione di Torino dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia hanno aderito alla manifestazione contro l'antisemitismo e la violenza, promossa dalla Città di Torino per lunedì alle ore 18 in piazza Palazzo di Città.