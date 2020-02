"Salviamo il futuro", quattro incontro per riflettere su presente e prospettive dei bambini

“Salviamo il futuro” è un progetto realizzato dal Comune di Chieri con la collaborazione dei partner del progetto Slow Time (Centro Famiglia, Spazio Nonni, Scuola dei Genitori e Comune di Chieri): quattro incontri per riflettere sul presente in cui sono immersi i bambini e prendersi cura del loro futuro. Appuntamenti al Salone San Domenico, via San Domenico 1, Chieri

20 febbraio 2020 ore 21 - Bimbi digitali: comportamenti e sfide educative

Giovanni Garrone, pediatra e Marilena Bernardina Vottero, psicoterapeuta infantile

27 febbraio 2020 ore 21 - Internet, Social Network, videogiochi: opportunità e rischi

Giuseppe Masengo, formatore esperto in media digitali

5 marzo 2020 ore 21 - Conoscere il nostro Pianeta per custodirlo

Domenico Cravero, psicoterapeuta

12 marzo 2020 ore 21 - Educare alla cura della nostra Casa comune

Domenico Cravero, psicoterapeuta