Fumetto sulle foibe ed esclusione delle borse di studio, PD: "La giunta regionale strizza l'occhio all'estrema destra"

"Da sempre siamo al fianco degli studenti che vanno in università per studiare e non per impedire agli altri universitari di farlo, di seguire le lezioni o di esprimere liberamente le proprie idee senza correre il rischio di trovarsi in mezzo a scontri gravissimi come quelli accaduti al Campus Einaudi dell'Università di Torino. Presenteremo un ODG in Consiglio Regionale per revocare/negare le borse di studio a chi si rende partecipe di tali, inaccettabili, condotte. Al di là della solita dialettica, lanciare pietre in università, danneggiare aule e auto, addirittura ferire le forze dell'ordine causando situazioni di estremo pericolo per gli studenti perbene, è motivo più che sufficiente per porsi al di fuori del modello di studente meritevole di borsa di studio. Qualunque sia il pensiero politico più o meno millantato". Così in una nota congiunta i consiglieri regionali della Lega - Salvini Piemonte Matteo Gagliasso e Letizia Nicotra.

"Come Lega Universitaria riteniamo che l'Università debba essere il luogo del confronto e della crescita culturale e intellettuale, che però deve passare attraverso i libri e i dibattiti e non attraverso le occupazioni e le distruzioni delle aule. Riteniamo, anzi, che chi si macchia di simili azioni manchi di rispetto non solo agli altri studenti ma anche a tutta la comunità. Per questo, la Lega Universitaria accoglie favorevolmente la proposta del presidente dell’Edisu, Alessandro Sciretti, di estromettere dalle borse di studio i cosiddetti antagonisti, che usano violenza in un luogo dove dovrebbe regnare la ragione. Grazie al gruppo della Lega - Salvini Piemonte questa proposta si trasformerà in un odg che ci auguriamo possa trovare in consiglio regionale l'appoggio di tutti coloro i quali hanno a cuore gli studenti e il sistema universitario improntati alla conoscenza". Aggiunge Alessio Ercoli, responsabile della Lega Universitaria Piemonte.