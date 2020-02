Svolta nel premio Pinarolium: a scegliere i candidati saranno i pinerolesi

Il premio Pinarolium cambia impostazione e si apre al contributo degli abitanti di Pinerolo. Toccherà infatti a loro segnalare i pinerolesi meritevoli e stabilire quindi la rosa dei candidati 2019 che verrà poi vagliata dal direttivo della pro loco. Il riconoscimento simbolico è stato istituito nel 1972 e viene assegnato a persone o enti, pinerolesi di nascita o di adozione, per essersi distinti con successo in campo nazionale ed estero valorizzando e promuovendo la città.

Tra i vincitori negli anni ci sono stati Michele Baretta, Ettore Serafino e Italo Tajo.

«Le preferenze dei pinerolesi serviranno per avere una rosa di candidati, tra i quali i componenti del direttivo della pro loco sceglieranno i meritevoli del Premio» spiega Enrico Maulucci, presidente della Pro Pinerolo.

Entro il 16 marzo, la propria preferenza, con eventuale motivazione, può essere portata per iscritto nella sede di piazza Vittorio Veneto, 8, oppure può essere inviata via e-mail a a.t.prolocopinerolo@gmail.com o ancora scrivendo sui Social: Instagram (a.t. prolocopinerolo) o nella pagina Facebook (Pro loco Pinerolo). Per ulteriori informazioni: www.prolocopinerolo.it.