Banda del buco fallisce la rapina alla Bene Banca di Pinerolo

Si erano nascosti in banca nella notte, ma il direttore si è accorto di loro ed è sfumato il colpo alla Bene Banca di corso Torino a Pinerolo. I rapinatori si sono introdotti facendo un buco nel pavimento degli uffici, dal seminterrato. Attendevano che arrivasse il direttore, al mattino, per farsi aprire la cassaforte. Lui però si è accorto della presenza di un malvivente ed è fuggito all’esterno della banca, per poi chiedere aiuto al 112. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri del radiomobile di Pinerolo, ma i rapinatori erano già scappati dal retro.