La Barcelona Gipsy balKan Orchestra accende con i suoi ritmi Hiroshima mon amour

Martedì 18 febbraio, alle 22, la Barcelona Gipsy balKan Orchestra suonerà dal vivo all’Hiroshima Mon Amour di Torino (Via Carlo Bossoli, 83 – prevendita online 12 euro – apertura biglietteria alle 21), in occasione del “Nova Era Italian Tour” che continuerà nelle principali città italiane come Pisa, Modena, Palermo, Venezia, Trieste e Milano.