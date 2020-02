Elcograf di Borgaro, due giorni di sciopero su tutti i turni fino a martedì

Sciopero di due giorni alla Elcograf (ex Canale) di Borgaro Torinese, in occasione degli incontri con gli enti locali previsti per oggi (17 febbraio presso il Comune di Borgaro) e domani, 18 febbraio, alle 14, presso l’Assessorato al Lavoro di via Magenta a Torino. In entrambe le occasioni ci saranno dei presidi.