Iraq, Libano e Iran: la nuova stagione delle rivolte spiegato al Polo del 900

Mercoledì 19 febbraio, dalle 15 alle 18, a Torino, è previsto l'evento di formazione professionale "Iraq, Libano e Iran: la nuova stagione delle rivolte", che avrà luogo al Polo del '900, in via del Carmine 14 e che darà diritto a 5 crediti (deontologici), ma che è aperto a tutto il pubblico.



Le rivolte popolari in Libano e in Iraq, pur distanti tra loro, hanno un comune denominatore nella risposta dell'Iran. Durante il corso si prenderà in esame la nuova stagione delle rivolte in un'area critica dove ogni schema politico sembra essere saltato e si aprono scenari e prospettive inattesi. Ne parleranno Andrea Plebani, ricercatore presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Associate Research Fellow presso l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI); la giornalista e scrittrice italiana Farian Sabahi specializzata sul Medio Oriente e autrice di diversi libri sull'Iran (Il bazar e la moschea. Storia dell'Iran 1890-2018); Luciana Borsatti, giornalista, già corrispondente dell'Ansa da Teheran e autrice di un volume sull'Iran dopo Trump; e il traduttore dal persiano e dall'arabo Giacomo Longhi, esperto di letteratura mediorientale e della società iraniana. Durante il corso si porrà molta attenzione alla terminologia da utilizzare in politica estera e alla deontologia dei giornalisti nel riconoscere le fake news che circolano, soprattutto sul web, sul Medio Oriente.