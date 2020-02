Settimo, grande successo per il corteo allegorico di Carnevale

Anche quest’anno l’atmosfera del Carnevale ha invaso le vie di Settimo. Domenica 16 febbraio 2020 si è tenuta la sfilata dei carri e gruppi allegorici, che come ogni anno hanno portato festa e divertimento, animando il tradizionale appuntamento con danze, colori e battaglie di coriandoli. Numerose le famiglie che hanno assistito al corteo, regalando ai più piccoli un pomeriggio giocoso all’insegna della fantasia. Ad aprire la sfilata è stata la Sindaca Elena Piastra, affiancata dal Presidente del Consiglio Carmela Vizzari e da numerosi assessori e consiglieri comunali. A seguire il Gran Priore e la Bela Lavandera, quest’anno rappresentati da Franco Tiepido e Giulia De Robertis, nominati dal Centro di Studi Settimesi.

Il Gran Carnevale di Settimo proseguirà fino a domenica 29 marzo, con tre diversi appuntamenti caratteristici. Il primo domenica 23 febbraio, con il gran polentone nel cortile della parrocchia San Giuseppe. Dalle ore 12.00 verrà distribuita polenta e salciccia, offerta dal Centro di Studi Settimesi. Altro appuntamento il “Process dla Veja”, che si svolgerà lunedì 24 febbraio alle ore 21.00 presso il salone parrocchiale di via don Gnocchi. Infine domenica 29 marzo festa di carnevale con Gianduja e Giacometta a cura del gruppo Spontaneo Mezzi Po.

Inoltre, per tutto il periodo carnevalesco, in Piazza Freidano si terrà il Luna Park, mentre dal 15 al 28 febbraio l’Ecomuseo del Freidano sarà sede della mostra “Datemi una maschera, a cura di “Arteinognidove” e associazione Ala, in collaborazione con associazione Arte Totale. Apertura sabato e domenica ore 15 alle 19.