UniTo, da oggi al 21 febbraio le giornate di orientamento universitario

Si sono aperte oggi, lunedì 17 febbraio, al Campus Luigi Einaudi (Lungo Dora Siena 100/A), le Giornate di Orientamento 2020 relative all’Anno Accademico 2020/2021, con stand di Scuole, Dipartimenti e Servizi per gli studenti (lunedì, martedì e giovedì 09.00-18.00 / mercoledì e venerdì 09.00-17.45). Gli incontri sono a ingresso libero senza prenotazione e l’accesso è consentito fino ad esaurimento posti.

Continua anche quest’anno il TOLC-E (Test On Line CISIA) per l’accesso ai corsi di laurea delle classi di Economia e Scienze sociali, erogato in italiano e in inglese dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA). Logica, comprensione verbale, matematica e inglese sono le materie su cui le aspiranti matricole si prepareranno per sostenere la prova, in vista dell’iscrizione ai test di ammissione e della successiva pubblicazione delle graduatorie di merito.

E per i corsi ad accesso libero, prima dell’immatricolazione, i futuri studenti dovranno sostenere il Tarm (Test di Accertamento dei Requisiti Minimi), e potranno farlo, nella sessione anticipata di aprile, già a partire dal quarto anno della scuola secondaria di secondo grado.

La sessione anticipata si svolgerà ad aprile 2020 è sarà rivolta agli studenti del IV e del V anno o a coloro che hanno già conseguito il diploma di maturità. La sessione di luglio/settembre è rivolta a chi ha conseguito il diploma di maturità.

Start@UniTO, l’azione di UniTo per favorire l’ingresso degli studenti in università, realizzato grazie al contributo della Compagnia di San Paolo sarà presente con uno stand dedicato. Con Start@UniTO, l’Università di Torino mette a disposizione 50 insegnamenti online, gratuiti e aperti, che le future matricole possono seguire prima di iscriversi ad un corso di Laurea. I corsi spaziano dall’area giuridica all’area economica, dalle discipline scientifiche a quelle umanistiche. Terminato il percorso e superato il test finale, le future matricole otterranno un certificato di frequenza e potranno, una volta iscritte, sostenere il loro primo esame universitario già ad ottobre.

Sulla piattaforma Orient@mente (orientamente.unito,it) gli studenti potranno trovare attività orientative e un’area in cui prepararsi gratuitamente, attraverso test con valutazione automatica, ai testi di ammissione e al TARM.

Nel corso delle giornate verrà distribuita la Guida di Orientamento dell'A.A. 2020/2021, con la nuova offerta formativa dell’Università di Torino: 157 corsi di studio (69 triennali, 79 magistrali e 9 a ciclo unico) di cui 2 di nuova istituzione: i corsi di Laurea Magistrale in "Storia del libro, del documento, del patrimonio culturale" (LM-5) e "Scienze delle religioni" (LM-64).

12 sono i corsi erogati interamente in inglese: Cellular and Molecular Biology, Molecular Biotechnology, Stochastics and Data Science, Medicine and Surgery, Materials Science, Economics, Quantitative Finance and Insurance, European Legal Studies, Business & Management, Business Administration, Area and Global Studies for International Cooperation e Global Law and transnational Legal Studies.

Gli studenti potranno inoltre conoscere i percorsi internazionali offerti dall’Università di Torino: 12 corsi di laurea erogati interamente in lingua inglese, 6 curricola di corsi erogati in inglese, oltre 25 corsi di laurea e laurea magistrale che permettono il conseguimento del doppio titolo con Università internazionali, programmi di mobilità per periodi di studio, tirocinio, ricerca tesi in Europa e negli altri continenti, contributi per la mobilità anche in base al reddito familiare.

Durante le Giornate di Orientamento, che proseguiranno fino a venerdì 21 febbraio (come previsto dal calendario degli incontri), gli studenti del IV e V anno delle superiori avranno la possibilità di assistere alla presentazione dei corsi universitari, avere informazioni sulle modalità di accesso, sulla frequenza e sui requisiti di ammissione, oltre a conoscere le prospettive professionali e le opportunità offerte dall’ateneo.

Gli studenti potranno approfondire la conoscenza dell’Ateneo con il nuovo aggiornamento dell'App Oriento#UniTO completa di tutte le indicazioni su sedi, didattica on line, insegnamenti in lingua inglese e link ai siti dei corsi di studio. L’App, disponibile per IOS e Android, è un facile e prezioso strumento per scegliere il corso di Laurea in base alle proprie attitudini di studio e prospettive professionali desiderate. Funziona profilando l’utente in base a semplici domande su preferenze e aspirazioni e restituisce un elenco di corsi di Laurea fra i più compatibili con le risposte date.