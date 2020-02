Addio a Flavio Bucci, il Ligabue di un noto sceneggiato tv di 40 anni fa

Non ha fatto in tempo a festeggiare i 73 anni. Flavio Bucci se ne è andato, in uno stato di smipovertà, a causa di un infarto.

Era solito ripetere "c'è una sola cosa che ti uccide, però non lo sai mai prima quale sarà". Nato a Torino nel 1947, ha vissuto nel capoluogo piemontese i difficili anni del dopoguerra, coltivando - studiando alla scuola del Teatro Stabile - il sogno di diventare attore. Ci è riuscito, ottenendo però meno di quello che il suo talento e la sua bravura avrebbero meritato. Chi ha una cinquantina d'anni o giù di lì, lo ricorda a fine anni Settanta protagonista di un celebre sceneggiato tv per la Rai (allora non si chiamavano fiction) dedicato al genio ribelle di Ligabue.

Flavio Bucci non si è ami fatto mancare nulla, dalle sigarette all'alcool, dalla cocaina alle donne, forse l'eccesso nei vizi gli è costato la possibilità di fare una carriera migliore. Come gli attori di valore, ha calciato a lungo soprattutto i palcoscenici del teatro, anche se una nuova ondata di popolarità gliela regalò il cinema, facendo parte del cast di un film di grandissimo successo come il Marchese del Grillo, ideato e interpretato dall'immenso Alberto Sordi. E lo si ricorda ancora, in anni più recenti, per aver preso parte al "Divo" di Paolo Sorrentino, dedicato alla figura di Giulio Andreotti.

La sua voce calda gli aveva permesso di diventare anche un doppiatore di grido, diventando la voce italiana di John Travolta ai tempi de "La febbre del sabato sera" e "Grease", oltre che di Sylvester Stallone e Gerad Depardieu. Torino e il cinema italiano oggi lo piangono.