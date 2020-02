Al via la prima edizione dell’Ivrea Film Screening

Martedì 18 febbraio, dalle 17 a mezzanotte, presso il Cinema Politeama di Ivrea , in via Piave, 3, le associazioni ArtInMovimento e SystemOut proporranno la prima edizione dell’Ivrea Film Screening, rassegna gratuita di cinema indie in collaborazione col Torino Underground Cinefest.

“The show must go on. La nostra macchina non si ferma mai. Da settembre 2019 prima il NIF a Novara, poi il Tortona Indie Film Session, quindi il quinto Filmmaker day, poi il Collateral102, quindi il Milano Blackout e ora ad Ivrea. Siamo sul pezzo e sempre più allineati alla nostra mission: dare visibilità al cinema indipendente, facendone apprezzare i nuovi linguaggi e rendendo evidente quanto questo genere sia prolifico in Italia e all’estero”, dichiara Annunziato Gentiluomo, Presidente dell’Associazione ArtInMovimento.