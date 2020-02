"Il Dominio del Meraviglioso", tre episodi da non perdere all'Ambrosio Cinecafé

Cogliendo con gioia l'avvento della manifestazione Torino Città del Cinema 2020 e la coincidenza di quest'ultima con il 150° anniversario della nascita di Arturo Ambrosio, l’Ambrosio Cinecafé, Nouvelle Plague Teatro e l’Associazione Arturo Ambrosio presentano una stagione ricca di eventi speciali – spettacoli, mostre, concerti, proiezioni d'epoca con sonorizzazioni dal vivo – intitolata Il Dominio del Meraviglioso. Questa programmazione annuale è stata inaugurata il 25 gennaio con l'apertura al pubblico della mostra fotografica Scatti e immagini dall’Ambrosio Film, realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Il Dominio del Meraviglioso – Sogni e invenzioni di Arturo Ambrosio è l'evento cardine del programma: uno spettacolo di varietà – ovvero una creazione multidisciplinare in cui si alternano teatro, proiezioni video, danza e musica dal vivo – ideato dalla compagnia teatrale Nouvelle Plague. Accanto a quest'ultima, in scena, l’orchestrina jazz manouche The Hot Pots e il corpo di ballo della scuola Feel Good Swing.

Lo spettacolo, capace di trascinare lo spettatore in un mondo di sogno e stupore, è uno scintillante contenitore creato per raccontare la storia di Arturo Ambrosio e gli albori dell’Ambrosio Film (prima casa cinematografica al mondo ad adottare una produzione di tipo industriale, rivoluzionando l’arte del cinema) che si articola in tre episodi: ogni data è uno spettacolo originale, collegato al resto della serie ma in sé totalmente nuovo.

I testi dei tre episodi sono originali, fedeli ai fatti realmente accaduti e scritti sulla base delle fonti autografe di Arturo Ambrosio conservate nell’archivio della bibliomediateca Mario Gromo. Ogni episodio sarà arricchito da proiezioni: estratti dalle produzioni dell’Ambrosio Film o cortometraggi originali creati per l’occasione.

IL DOMINIO DEL MERAVIGLIOSO - Sogni e invenzioni di Arturo Ambrosio

Spettacolo d'arte varia in tre puntate

Sala 1 - Ambrosio Cinecafé – corso Vittorio Emanuele II, 52

Episodio 1, 28 febbraio 2020 | Episodio 2, 20 marzo 2020 | Episodio 3, 24 aprile 2020

Tutti gli episodi iniziano alle ore 21