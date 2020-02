Sabato a Torino flash mob per chiedere la liberazione di Patrick Zaki

Il comitato “Nuove Energie” di #Azione, il partito di Carlo Calenda e Matteo Richetti, organizza per questo sabato, 22 febbraio, un flash mob per richiedere la liberazione di Patrick Zaki, il giovane studente universitario ingiustamente incarcerato in Egitto.

Patrick è uno studente dell’Università di Bologna, è stato arrestato e torturato in Egitto con l'accusa di “rovesciamento del regime al potere” un reato simile al terrorismo per il quale si rischia l’ergastolo. A dirlo è stato uno dei suoi legali, Wael Ghaly, specificando che a far scattare quest’accusa sarebbe stato un post su Facebook che, di fatto, non apparterrebbe nemmeno al vero account sul social network di Zaky.

IL FLASH MOB SI TERRÀ SABATO ALLE ORE 15.30 IN PIAZZA CARIGNANO A TORINO