Decisa presa di posizione dell’Università di Torino dopo gli scontri al Campus Einaudi: “Dentro l’Ateneo solo organizzazioni che si dichiarano antifasciste”

Concedere gli spazi interni all’Università soltanto alle organizzazioni che sottoscrivono un documento in cui dichiarano di rispettare i principi di “democraticità, libera partecipazione, antirazzismo, antisessismo e antifascismo”. È quanto ha annunciato oggi pomeriggio il rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna, dopo i disordini avvenuti giovedì e venerdì al Campus Einaudi e al Rettorato, culminati con l’arresto di tre antagonisti che nel frattempo sono stati scarcerati.

Cinque giorni dopo le tensioni, il rettore ha deciso di incontrare i giornalisti per chiarire la posizione dell’Ateneo: “Era da parecchi anni che non succedevano fatti di questo tipo, che si inseriscono in un quadro cittadino con ripetuti episodi di nazismo e fascismo che hanno preoccupato tutti. L'Università - ha spiegato Geuna - si pone contro ogni forma di violenza, cercando di agire sul piano culturale e del dialogo”.

Quindi la proposta di far firmare alle organizzazioni che chiedono la concessione di un aula all’interno dell’Ateneo, il Regolamento delle organizzazioni studentesche. Un testo approvato nel 2018, ma che ad oggi non è obbligatorio sottoscrivere. In pratica, il Fuan e le altre organizzazioni oggi presenti all’università sarebbero chiamate a firmare un documento in cui dichiarano, fra le altre cose, di essere antifasciste.