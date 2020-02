Carmagnola, con i proventi del 5x1000 l'Amministrazione acquista un sollevatore mobile per la piscina comunale

Per destinare il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche alle attività sociali del Comune di residenza è sufficiente firmare l’apposito riquadro del modello di dichiarazione, sotto la scritta: “Attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente”.

Il Comune di Carmagnola ha utilizzato le somme pervenute dai contribuenti per l’acquisto di un sollevatore mobile per la piscina comunale, attrezzatura indispensabile per agevolare l’entrata in acqua delle persone con limitate ridotta mobilità. Tale attrezzatura, dotata di ruote in gomma, cinture di ritenzione, poggiapiedi e poggiatesta per la persona trasportata, costituisce un importante strumento anche per interventi di riabilitazione in acqua.