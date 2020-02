I sindacati contro l'assessore regionale Caucino: "Sugli affidi parole inaccettabili"

“Le parole dell’Assessora Caucino pronunciate ieri sul tema affidi, dimostrano la totale inadeguatezza di questo modo di fare politica.

"La personalizzazione, la semplificazione, la campagna elettorale permanente non fanno altro che alimentare un clima di odio, di contrapposizione e di sfiducia", dichiarano le Segretarie con delega al mercato del lavoro e alle Politiche di Genere di CGIL CISL UIL Torino Elena Petrosino, Cristina Maccari, Teresa Cianciotta.

"Riteniamo che questioni delicate come l’allontanamento dei minori debbano essere affrontate insieme a chi ha esperienza e competenze, cosa che sino ad oggi non abbiamo visto fare".