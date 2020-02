Moncalieri, caos e disagi alla circolazione per il cantiere in borgo Navile

Circolazione rallentata, traffico congestionato, lunghe code: in questi giorni a borgo Navile a Moncalieri ci si deve armare di pazienza quando si sale in auto.

Il cantiere propedeutico all’avvio della nuova viabilità lungo i due ponti del Po sta provocando disagi e caos per la costruzione del cordolo sul tratto di viale Cavour, di fronte a piazza Caduti, e per gli interventi sulla rotonda di via San Vincenzo. Problemi che stanno mettendo alla prova la calma degli automobilisti, specie nelle prime ore del mattino e la sera, al ritorno dal lavoro, quando il traffico è già di suo più intenso.

Il sindaco Paolo Montagna ha provato a rassicurare i cittadini: “Chiedo ancora qualche giorno di tolleranza a tutti, il via è previsto per l'inizio di marzo”. Il Comune ha già invitato a seguire percorsi alternativi, per evitare di rimanere imbottigliati. Per Torino sono consigliati due percorsi : la bretella tangenziale sud/ (da svincolo San Paolo a corso Trieste) e il percorso che comprende via Petrarca-viale del Castello-strada Torino-Corso Moncalieri.

La fine dei lavori, con l’apertura della nuova viabilità, dovrebbe concretizzarsi entro i primi 10 giorni del mese prossimo. Nell'attesa, quando si sale in auto occorre armarsi di pazienza.