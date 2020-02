Torino, controlli in Barriera di Milano: due denunce per stupefacenti e furto

Ieri sera, polizia e squadra cinofila hanno effettuato un servizio di controllo di stabili e locali commerciali del tratto di via Montanaro che va da via Baltea a via Scarlatti. Numerosi cittadini extracomunitari che stavano stazionando in strada si sono allontanati; uno di essi, un 22enne gambiano, mentre fuggiva in direzione di via Baltea è stato visto disfarsi di due involucri avvolti con del cellophane: contenevano 9 grammi di marijuana e 5,5 di hashish. Il ventiduenne è stato fermato e denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Poco dopo, è stato sottoposto a controllo sospetto l’abitazione di un cittadino marocchino; durante la perquisizione dell’alloggio, è stato notato un cavo elettrico anomalo fuoriuscire dall’interruttore del contatore, che lo manteneva sulla posizione attiva. È stata dunque accertata la manomissione del contatore ed il collegamento fraudolento dello stesso, di fatto bypassato con un allaccio diretto sulla rete comune esterna. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato.

Complessivamente, le persone identificate durante il controllo sono state 60, due i denunciati.