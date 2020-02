Lo spettacolo più celebre di Eduardo, "Non ti pago", in occasione della “XIII Giornata delle malattie rare”

Venerdì 28 febbraio, alle ore 21, presso il Teatro Murialdo di Piazza Chiesa della Salute 17/D di Torino avrà luogo la rappresentazione teatrale “Non ti pago” di Eduardo de Filippo con la Compagnia Punto Accapo.

L’evento è organizzato in occasione con la XIII Giornata Mondiale delle Malattie Rare: quest’anno lo slogan è “NOI SIAMO 300 MILIONI”, a testimonianza di quale incidenza abbiano sulla popolazione mondiale le malattie rare.

Questo evento è organizzato dalla Compagnia Teatrale PUNTO ACCAPO e dal Forum A-Rare che rappresenta più di 40 associazioni di malattie rare del Piemonte e della Valle d’Aosta. Il Forum nasce dalla volontà di fare arrivare con una voce più forte ed unica le esigenze dei malati rari alle Istituzioni e al mondo sanitario.

Dal 2018 è operativo il Centro di Ascolto per le malattie rare presso l’Ospedale Giovanni Bosco di Torino, gestito dalle Associazioni in collaborazione con il CMID (Centro di Coordinamento della Rete Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e della Valle d'Aosta).



Grazie a questa collaborazione lo stesso 28 febbraio è stato organizzato il convegno “Ripensare cosa significa essere rari” che si terrà presso l’Aula A dell’Assessorato alla Salute e Welfare di Corso Regina 153, dalle 13.30 alle 18. Il ricavato dello spettacolo teatrale sarà devoluto al Forum A-Rare per finanziare progetti a favore dei malati rari e delle loro famiglie.

Per info e prenotazioni: www.a-rare.it – segreteria@a-rare.it