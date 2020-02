Collegno: per Moreggia Avionitaly è sciopero a oltranza per gli stipendi. "I lavoratori meritano risposte"

Ancora uno sciopero, ancora per stipendi che non arrivano, per una delle facce della Vertenza Torino. A partire da oggi, infatti, i lavoratori di Moreggia e Avionitaly sono in sciopero a oltranza per chiedere il pagamento degli stipendi, fermi da tre mesi. Oggi incrociano le braccia i 140 lavoratori dei due stabilimenti di Collegno (50 Moreggia, 87 Avionitaly) e i 30 lavoratori di Napoli. Le due aziende, che attualmente si trovano in procedura di concordato preventivo, producono componenti per il settore aeronautico.