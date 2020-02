Diritti civili, Disabato (M5S): "Dopo l'arresto di Rosso la delega è in un limbo"

"Diritti civili, la Giunta Cirio si dimentica di questa importante delega. Dall'arresto di Rosso non si è più fatto nulla su questo fronte finito nel dimenticatoio", sottolinea Sarah Disabato, Consigliere regionale M5S Piemonte.

"La foglia di fico è caduta oggi in Commissione bilancio quando il Presidente Cirio non ha saputo rispondermi. Neanche un parola sul piano triennale contro le discriminazioni e nemmeno sull'attuazione delle leggi regionali in materia. Eppure da 6 mesi a questa parte continuo a chiedere alla Giunta di riferire sulle linee programmatiche in materia di diritti".

"Sembra che questa delega sia stata dimenticata completamente dopo l'arresto dell'Assessore Roberto Rosso, che a sua volta non si era certo distinto per sensibilità e progettualità in tal senso".

"Ad oggi le deleghe sono formalmente in capo a Cirio, ma di fatto nessuno si sta occupando di questo importante argomento. Chiediamo che venga a breve convocata una commissione sul tema e che la Giunta individui al più presto un responsabile, competente, per quanto riguarda i diritti civili".

"L'importanza dei diritti civili, di quei diritti riconosciuti con fondamentali, inviolabili e irrinunciabili non possono passare in secondo piano per il presidente Cirio, la sua giunta e l’intero consiglio regionale. È anche grazie a questi (i diritti civili appunto) che alle persone viene assicurata la possibilità di realizzarsi pienamente".