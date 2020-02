Chef Rubio consiglia i rider: "Fatevi pagare il giusto. Altrimenti bloccate le città"

Non le manda certo a dire, chef Rubio. Lo sanno bene i suoi fan e chi in tv ha apprezzato i suoi modi schietti e diretti e la sua naturale ironia.

A Torino per il Festival del Giornalismo Alimentare (Lingotto, 20-22 febbraio), chef Rubio è entrato a gamba tesa sul tema del Delivery Food, esortando i rider: "Se non vi pagano il giusto, occupate le città. La gente deve finirla di sfruttarvi e deve ascoltarvi. Ma voi smettetela di pedalare per i potenti".

Poi, entrando nel merito della questione, ha proseguito: "Il cibo che arriva sulle nostre tavole portato dai rider è ben controllato e standardizzato e quindi non ci farà mai male. A fare male invece è la filosofia che sta alle spalle perché se io non esco più in strada e non parlo più con le persone, ma affido tutto a un click, permetto che i lavoratori vengano strumentalizzati senza le dovute tutele. Io stesso faccio parte di un sistema che sarebbe da condannare. Il punto è che dovremmo tutti smettere di scaricare applicazioni, ma dovremmo andare in strada a parlare con le persone".

Intanto, sempre dal palco del Festival, la biologa Lucia Decastelli dell'Istituto zooprofilattico del Piemonte ha sollevato una questione: "Ci dobbiamo fidare del cibo che arriva in bicicletta?". La risposta? Dipende. L'istituto ha fatto degli studi e il risultato è che molto dipende dal tempo di consegna del cibo. Il consiglio in generale è di mangiare il cibo che si riceve appena possibile, evitando di lasciarlo altro tempo a" riposare".

Ma niente allarmi: la magistratura è molto attenta a perseguire eventuali irregolarità.