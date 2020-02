Il prefetto di Torino incontra la comunità cinese: i temi trattati le aggressioni, il lavoro e il Coronavirus

Durante l'incontro il prefetto Palomba si è sincerato che dopo lo spiacevole episodio della coppia di ragazzi cinesi aggrediti con le bottiglie in via Sospello non si fossero verificati altri fatti simili. Inoltre ha espresso vicinanza alle famiglie e agli studenti che sono in difficoltà perché rimasti in Cina senza la possibilità di rientrare a Torino. Questo comporta problemi con i documenti, oltre che con il lavoro e gli esami che avrebbero dovuto sostenere all'Università e al Politecnico. Palomba ha poi sottolineato preoccupazione per lo stato di crisi del commercio e della ristorazione cinese in città provocato dall'allarme per il coronavirus e si è informato sullo stato di salute delle persone ancora in isolamento.