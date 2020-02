Porta Nuova, tentano di rubare in un negozio della stazione: arrestati

Gli Agenti del Settore Operativo presso il locale commerciale hanno arrestato i due malviventi che sono stati accompagnati presso gli Uffici della Polizia Ferroviaria per una completa identificazione; da un accurato controllo è emerso che entrambi erano gravati da diversi precedenti specifici di Polizia per reati contro il patrimonio e uno di loro ha dato in escandescenza iniziando a scalciare e a colpire gli operatori e danneggiando gli arredi dell’ufficio.

I due uomini sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e rispettivamente denunciati in stato di libertà l’uno per resistenza a Pubblico Ufficiale e l’altro per false attestazioni.