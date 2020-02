Eemes Cyber Security: parte da Torino la sfida al darkweb

Il 2020 si preannuncia come l’anno del boom per Ermes Cyber Security grazie anche a nuovi finanziamenti che confermano e sostengono l’intuizione degli esperti nati in seno al Politecnico di Torino.

Mentre cresce esponenzialmente il problema degli attacchi informatici - indicati dal World Economic Forum come seconda categoria di rischio dopo il global warming - la soluzione messa a punto dal team guidato da Hassan Metwalley e già testata da gruppi internazionali, sta rivoluzionando il mercato della cyber security.

Ermes Cyber Security ha sviluppato uno scudo che usa l’intelligenza artificiale per individuare e bloccare le minacce legate alla navigazione internet, su qualsiasi dispositivo.

Un sistema di che non ha competitor sul mercato: veloce, scalabile ed efficace aumenta fino al 97% la protezione delle reti aziendali dalle aggressioni che oggi bypassano firewall e altri componenti di difesa perimetrale attraverso la navigazione su browser di manager e dipendenti.

E’ questo infatti il tallone di Achille delle reti aziendali, da cui passano il furto delle password e delle identità digitali. Dati utilizzati dagli hacker per il 55% degli attacchi mirati alle imprese.

“La grande enfasi data al tema della Privacy fa dimenticare il rischio elevatissimo che le aziende corrono ad esempio attraverso furti d’identità” spiega Hassan Metwalley, CEO di Ermes Cyber Security “Attraverso la email di una segretaria gli hacker possono bloccare la produzione delle nostre linee informatizzate in fabbrica. Sta succedendo molto più spesso di quanto ci si immagini. E i dati sono impressionanti: dopo un attacco del genere il 50% delle aziende è costretta a chiudere. Quando abbiamo iniziato a lavorarci sperimentalmente nel 2015, studiando il problema al Politecnico sembrava ancora fantascienza. Oggi stiamo aprendo sedi in tutta Europa e stanno aumentando le richieste proprio per la velocità e la complessità dei nuovi attacchi informatici ”.