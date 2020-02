Il rebus dell'occupazione: a febbraio cala la domanda di lavoro delle imprese piemontesi. Ma ci sono ancora ruoli che non trovano "interpreti"

Non solo le crisi aziendali e i licenziamenti che pendono sul capo di migliaia di lavoratori. Che la crisi non abbia ancora smesso di mordere, a Torino e in tutto il Piemonte, lo si può dedurre anche dai numeri dell'ultima analisi Excelsior che quantifica i fabbisogni delle aziende del nostro territorio e che viene diffuso da Unioncamere Piemonte. Le assunzioni a febbraio saranno infatti meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, anche se non è solo la crisi a incidere: si conferma anche una forte difficoltà a trovare i profili professionali adatti.

Scorrendo le cifre, sono infatti circa 23.810 i contratti programmati dalle imprese piemontesi per febbraio 2020, quindi 2.100 unità in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-8,1%). L’81% riguarderà lavoratori dipendenti, mentre solo il 19% sarà rappresentato da lavoratori non alle dipendenze. Nel 40% dei casi le entrate previste saranno stabili (era il 37% a gennaio 2019), ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 60% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita).