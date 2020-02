Torino porta il suo stile oltre i confini nazionali: sarà al Madrid design festival 2020

Durante il ‘Madrid Design Festival 2020’, Torino è stata invitata a partecipare in qualità di città ospite d’onore. La scelta del capoluogo piemontese è stata determinata dalle esperienze maturate nel campo del design industriale e dell'ingegneria che, nel 2014, hanno contribuito a fargli conquistare il titolo di Città Creativa UNESCO per il Design, unica italiana nella categoria.

I rappresentanti torinesi hanno potuto raccontare - grazie alla fattiva collaborazione dell'Ambasciata d'Italia a Madrid - come la Città utilizza il design sia nella progettazione di oggetti, sia in quella di servizi utili alla filiera produttiva e alla dimensione economica del territorio.

La delegazione torinese, infatti, ha incontrato il mondo produttivo, le grandi aziende e le nuove start-up che caratterizzano il panorama imprenditoriale oltre ai protagonisti della scena culturale, agli operatori del turismo e ai giornalisti internazionali a cui ha potuto presentare il proprio territorio e il progetto con cui lanciare e rilanciare scambi e cooperazioni che andranno a concretizzarsi in possibili collaborazioni a Torino come a Madrid.

L'inaugurazione della mostra MARCA, la cerimonia delle Giornate Professionali del Design e il ricevimento offerto dall'Ambasciata italiana nella propria sede, sono alcuni degli incontri a cui i rappresentanti della Città, guidati dalla Sindaca di Torino e dall’Assessora alla Cultura, hanno partecipato insieme all’Ambasciatore italiano Stefano Sannino, al Sindaco di Madrid José Luis Martínez-Almeida e alle autorità madrilene. Appuntamenti che hanno permesso al gruppo di lavoro di consolidare rapporti e raccontare ai padroni di casa le principali iniziative organizzate sul territorio: da Torino Design of the City a Torino Città del Cinema 2020 e a Contemporary Art, oltre a illustrare il sistema culturale torinese.

Nei due appuntamenti coordinati da Alessandro Manetti (Direttore IED Spagna), Giugiaro, Claudio Germak (Politecnico di Torino), Laura Milani (IAAD), Alessandro Bertin (IED Torino), Carlo Boccazzi Varotto (Hackability), Barbara Brondi (curatrice del progetto MARCA), Diego Albesano (Camera di commercio), Sara Fortunati (Circolo del Design), Luca Ballarini (Torino Stratosferica), Ilaria Reposo (Graphic Days), Eleonora Gerbotto e Alessandra Siviero (Fondazione per l’Architettura) e Francesca Gambetta (Compagnia di San Paolo) si sono confrontati su tematiche come l'importanza della formazione, il bisogno di bellezza da soddisfare, la cultura del progetto che deve informare la dimensione produttiva e la necessità di una riflessione culturale complessiva sul design in rapporto alla città.

Dall'incontro sono emerse le parole chiave che rappresentano e caratterizzano il design torinese: ‘sistema’, ‘laboratorio’ e ‘qualità’. Una dimensione sistemica con molti attori e un background culturale comune considerato anche come elemento di ispirazione per altre città. In sintesi, per Torino, il design è un metodo di lavoro per costruire e incentivare le relazioni, le collaborazioni e le sinergie a livello locale, nazionale e internazionale; è intelligenza, passione e cuore.