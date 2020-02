Furia, Ravetti e Canalis (PD): "Il silenzio assordante del Presidente Cirio sulle parole dell'assessore Caucino"

"Il Presidente Cirio batta un colpo! Il suo silenzio è assordante. Finora il silenzio assordante di Cirio sembrerebbe avallare le posizioni della sua Assessora. Chiediamo al Presidente della Regione di dissociarsi dalle affermazioni che l’Assessora Caucino ha pronunciato sulle donne", hanno dichiarato Paolo Furia Segretario PD Piemonte, Domenico Ravetti, Consigliere Regionale PD, e Monica Canalis, ViceSegretaria PD Piemonte.

"Inoltre, il Disegno di Legge "Allontanamento zero" ha avuto ieri il suo primo stop durante il confronto tra l'Assessora Caucino e il Consiglio delle Autonomie Locali. Difficile credere che il congelamento del provvedimento non sia dovuto anche alle polemiche di questi giorni, alla presa di posizione critica dei mondi più diversi, al depotenziamento - anche mediatico - della retorica di Lega e Fratelli d’Italia su Bibbiano".

"Come Partito Democratico ci auguriamo ora che il Presidente Cirio si esprima sull'Assessora Caucino che ha dimostrato in tutti questi mesi totale inadeguatezza al ruolo. Se ciò non accadrà, faremo battaglia in Aula".