Verdi: verso le Comunali di Torino 2021 serve un ampio polo ecologista

"In vista delle prossime elezioni comunali di Torino 2021, noi di Verdi - Europa Verde Piemonte proponiamo un ampio polo ecologista, capace di attrarre e rappresentare chi ha davvero a cuore i temi ambientali e sociali". Così la co-portavoce dei Verdi del Piemonte Tiziana Mossa e i due commissari dei Verdi di Torino, Antonio Fiore e Angela Plaku. "Un polo ecologista - proseguono - che possa essere alternativo ai vecchi schemi di destra e sinistra, inclusivo, attento alle novità e alle differenze che possono emergere nel panorama politico. Ma anche capace di combattere in particolare l'estremismo di destra che calpesta le tematiche sociali e ambientali per proprio tornaconto politico".



"Siamo e saremo in campo con idee forti per combattere i cambiamenti climatici, le diseguaglianze sociali, economiche e per estendere i diritti. Investire nell'economia verde significa credere nella ricerca e nell'innovazione, creare sviluppo e crescita economica, ma anche garantire un reddito minimo dignitoso. Saremo dalla parte dei cittadini che ogni giorno si battono per una mobilità sostenibile, potenziando il servizio pubblico locale, incentivando l'utilizzo di forme trasporto a 'emissioni zero' come biciclette e monopattini elettrici, le pedonalizzazioni anche nelle periferie. Inoltre, vogliamo piantare un albero, per ogni cittadino e creare nuovi grandi parchi verdi, come 'grande infrastruttura' per il benessere delle persone all'interno dei quartieri, dato che Torino è tra le città più inquinate d'Europa".