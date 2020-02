Nichelino, annullata la festa di Carnevale al Boschetto dopo la tragedia di Stefano Lucisano

Non ci sarà alcuna festa di Carnevale al quartiere Boschetto di Nichelino.

Era in programma per domani, sabato 22 febbraio, ma il comitato organizzatore ha deciso di rinunciare, in segno di lutto per la tragedia di Stefano Lucisano, il 75enne morto lunedì dopo essere caduto dal quarto piano del palazzo di via Fenestrelle 100.

Una decisione per testimoniare la vicinanza di tutto il quartiere alla famiglia del pensionato. Non ci sarebbe stato il clima giusto per festeggiare, dopo quanto è accaduto.