San Donato, in Piazza Paravia sono arrivati gli archetti porta-bici

Cinque archetti porta-bici in Piazza Paravia, installati mercoledì pomeriggio: è questo l'ultimo regalo del progetto Co-City sui beni comuni al quartiere San Donato.

Gli stalli sono stati posizionati grazie al patto di collaborazione stipulato tra il gruppo informale Amici di Piazza Paravia e la Circoscrizione 4. Grande soddisfazione da parte degli “Amici”, che per l'occasione hanno coniato lo slogan “Grazie agli amici sosti in Piazza Paravia in bici”.

“Ci auguriamo che la piazza - dichiara l'architetto Pier Paolo Ramassa – possa diventare sempre più accessibile e sostenibile, a misura di cittadino”.