Carnevale di Ivrea, 20mila giovani alla festa del Giovedì grasso: un solo denunciato

Si sono conclusi a tarda notte, con la partecipazione complessiva di oltre 20.000 giovani, i festeggiamenti per il Giovedì grasso allo storico Carnevale di Ivrea. Nei servizi di ordine e sicurezza pubblica, sono stati impiegati circa 100 poliziotti del Commissariato di Ivrea.

Durante la serata sono stati effettuati ripetuti controlli nei pubblici esercizi e nelle aree attrezzate delle squadre di aranceri; tre esercenti sono stati sanzionati per aver somministrato superalcolici nonostante il divieto, un cosiddetto paninaro è stato sanzionato per non aver rispettato l’obbligo di cessare l’attività alle ore 1,30. Un giovane è stato segnalato per possesso per uso personale di sostanze stupefacenti.

Sono state identificate di circa oltre 80 persone e controllati 26 veicoli; una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.