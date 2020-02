Incidenti in piazza San Carlo: al via il processo contro la sindaca Appendino

È cominciato stamattina a Torino il processo in rito abbreviato per gli incidenti avvenuti in piazza San Carlo il 3 giugno 2017, che vede imputati, fra gli altri, la sindaca Chiara Appendino e l'ex questore di Torino Angelo Sanna, accusati di omicidio, lesioni e disastro colposi. Nella seduta odierna è stato fissato il calendario delle udienze, che si svolgeranno dal 30 marzo al 6 luglio 2020.