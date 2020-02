Si avvia al gran finale il Carnevale di Carmagnola

Anche quest’anno la Proloco e il Comune di Carmagnola propongono un ricco cartellone di eventi per festeggiare il Carnevale, tutti ad fruizione gratuita.

Dopo la tradizionale investitura di Re Peperone e della Bela Povronera, alias Lorenzo Piana e Karin Borga, in programma il 19 febbraio, gli eventi proseguono domani, sabato 22 febbraio, alle 20:30 presso il Salne Antichi Bastioni con il Gran Galà Retrò, evento clou di questa edizione.

Sulle note della Società Filarmonica di Carmagnola, il Galà sarà dedicato agli anni ‘50-’70 e tutti sono invitati a partecipare con un abbigliamento a tema per ballare sulle musiche della Carneval Band della Filarmonica carmagnolese. Durante la serata verrà premiato il costume più bello e più fedele al tema con una smart box contenente un weekend per due persone e ci saranno pillole di magia e animazione per ragazzi dai 3 ai 10 anni a cura de La Tana dei Monelli.

Domenica 23 febbraio i bambini saranno i protagonisti della giornata.

Dalle 15:30 presso gli Antichi Bastioni, baby dance con Madame Zorà, truccabimbi a cura della Croce Rossa Italiana Volontari del Soccorso e Nutella Party a cura della Pro Loco.

Si chiude in bellezza martedì 25 febbraio con due appuntamenti: alle ore 15 la grande sfilata dei carri allegorici con Re Peperone e la Bela Povronera. Il percorso sarà il seguente: Piazza Olimpiadi, Via Roma, Viale Barbaroux, Via Alberti, Via Roccati, Via Roma, Piazza Olimpiadi.

Alle 21 agli Antichi Bastioni, la Grande Veglia Danzante chiuderà i festeggiamenti con l’Orchestra I Roeri.

Commenta l’Assessore alle Manifestazioni, Vincenzo Inglese: “Quest’anno il ricco programma di eventi organizzati dalla Pro Loco per il carnevale si arricchisce di un nuovo evento. Il Gran Galà Retrò proporrà una serata di grande musica e divertimento in stile anni ‘50-’60-’70 con la Società Filarmonica carmagnolese. L’invito è rivolto a tutti e mi auguro una grande partecipazione di pubblico”.

www.comune.carmagnola.to.it - Tutti gli eventi sono gratuiti